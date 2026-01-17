Bolivia y Chile firman memorándum de entendimiento: ¿qué incluye y a quién beneficia?

Bolivia y Chile consolidaron un nuevo paso en su acercamiento bilateral con la firma de un memorándum de entendimiento que establece una agenda conjunta en áreas clave como comercio, turismo, conectividad aérea y gestión fronteriza.

El acuerdo fue suscrito en Santiago por el canciller boliviano Fernando Aramayo Carrasco y su homólogo chileno Alberto Van Klaveren, en el marco de una reunión de trabajo enfocada en profundizar la cooperación entre ambos países.

Comercio, MiPymes y género

Uno de los avances destacados fue la modernización del Acuerdo de Complementación Económica N.º 22, que ahora incluye capítulos específicos sobre “Comercio y Género” y apoyo a las MiPymes y cooperativas. También se amplió el programa de desgravación arancelaria, facilitando el intercambio de bienes y servicios.

Turismo y cielos abiertos

Ambos gobiernos firmaron un convenio para impulsar el turismo bilateral, con acciones conjuntas de promoción y desarrollo de destinos. En materia de conectividad aérea, se acordó avanzar hacia una mayor apertura de los cielos, incorporando la quinta libertad del aire, lo que permitirá mayor flujo de pasajeros y comercio entre ambos territorios.

Integración fronteriza y recursos hídricos

Las autoridades abordaron proyectos clave en la zona fronteriza: la modernización del oleoducto Sica Sica, la implementación del proyecto Reversa Ossa II (Arica–Charaña) y la devolución del terreno El Lastre a Chile, ubicado en Arica.

En cuanto al manejo compartido del agua, se destacó el trabajo de la Mesa Binacional de Recursos Hídricos, que permitió presentar un proyecto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Además, se reactivó la Comisión Demarcadora Chile–Bolivia, inactiva por más de 30 años, para avanzar en los trabajos de delimitación en el sector Colchane–Pisiga.

Homologación de licencias: un beneficio concreto

Como resultado concreto para la ciudadanía, el Congreso chileno aprobó la homologación de licencias de conducir bolivianas, facilitando la movilidad y el reconocimiento mutuo de documentos, especialmente en zonas de tránsito frecuente.

Las autoridades de ambos países coincidieron en que estos avances forman parte de un proceso de acercamiento sostenido, con una agenda centrada en la integración práctica, la cooperación técnica y la atención directa a las necesidades de sus poblaciones.

Con información de la Cancillería de Bolivia.

