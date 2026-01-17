TEMAS DE HOY:
Dólar paralelo en Bolivia: ¿a cuánto se cotiza este sábado 17 de enero?

El tipo de cambio paralelo en Bolivia muestra ligeros movimientos este 17 de enero, con valores distintos según portales digitales. 

Charles Muñoz Flores

17/01/2026 7:26

Así se cotiza el dólar paralelo este sábado 17 de enero. FOTO: Fars Media Corporation, CC BY 4.0.

Este sábado 17 de enero de 2026, el dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia muestra leves movimientos, según reportes de portales financieros especializados.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el tipo de cambio paralelo se ubica en:

Venta: Bs 9,47

Compra: Bs 9,51

La cotización presenta una leve variación respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo se vendía en 9.49 BOB. El precio de compra, en cambio, se mantiene sin cambios en 9.50 BOB.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, indica un valor distinto:

Compra: Bs 9,51

Venta: Bs 9,48

La cotización del dólar paralelo se ha convertido en un indicador seguido por la población ante las restricciones de acceso a divisas por canales oficiales. Esta brecha ha generado un mercado informal que varía según oferta, demanda y percepciones sobre la política cambiaria.

