Cuenta regresiva para volver a clases: estos son los requisitos y fechas clave

A pocos días del inicio del proceso de inscripción escolar, el Ministerio de Educación confirmó que el registro de estudiantes para la gestión educativa 2026 comenzará el lunes 19 de enero en todo el territorio nacional. La medida alcanza a unidades educativas fiscales, privadas y de convenio y busca evitar aglomeraciones mediante un cronograma escalonado.

El proceso se desarrollará en dos fases: inscripción de estudiantes nuevos y traslados de matrícula. Los alumnos que continúan en la misma unidad educativa no deberán reinscribirse.

Cronograma oficial

19 y 20 de enero: Registro exclusivo para estudiantes nuevos en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.

Del 21 al 23 de enero: Inscripción por traslados de matrícula.

2 de febrero: Inicio oficial de clases, con el cumplimiento de 200 días hábiles de formación.

Requisitos recomendados

El Ministerio aconseja a los padres y tutores preparar con anticipación la siguiente documentación:

Fotocopia de la cédula de identidad del estudiante y de los padres o tutores

Certificado de nacimiento

Fotografías recientes

Libreta o constancia de notas (en caso de traslados)

La ministra de Educación, Beatriz García, informó que la gestión 2026 estará enfocada en la recuperación educativa y en el cumplimiento estricto del calendario escolar. Asimismo, aclaró que cualquier ajuste en las pensiones de colegios privados será evaluado recién en el mes de abril, con base en informes técnicos y económicos.

Las autoridades recomiendan a los padres verificar los requisitos con anticipación y acudir en las fechas establecidas para garantizar un proceso ágil, ordenado y seguro en todas las unidades educativas.

Mira la programación en Red Uno Play