El salario mínimo en Latinoamérica comenzó 2026 con un promedio regional cercano a los 400 dólares mensuales, según estimaciones basadas en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, esta cifra esconde fuertes desigualdades entre países, ajustes dispares y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al costo de vida y la alta informalidad laboral.

El cálculo se basa en una jornada estándar de 8 horas diarias y 22 días laborales al mes, lo que permite estimar el valor promedio de la hora de trabajo en cada economía.

Los salarios más altos de la región

Uruguay lidera el ranking con un salario mínimo que alcanzará los 620 dólares mensuales, tras un aumento total del 7,54 % aplicado en dos tramos. El país se beneficia de una inflación controlada y negociaciones colectivas que suelen ubicar los sueldos por encima del mínimo legal.

Chile se mantiene entre los salarios más altos con 598 dólares, resultado de un ciclo de incrementos iniciado en 2022, aunque todavía lejos de los estándares de la OCDE.

En Colombia, el salario mínimo llegó a 535 dólares (incluido el subsidio de transporte), tras un incremento del 23,7 %, el mayor en décadas. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro lo defiende como un avance social, economistas alertan sobre posibles efectos en inflación, empleo y gasto público, especialmente en un año electoral.

Ajustes relevantes y tensiones económicas

México aprobó un aumento significativo del salario mínimo diario: 17,58 dólares a nivel nacional y 24,61 dólares en la frontera norte, beneficiando a más de 8,5 millones de trabajadores. No obstante, el alza también incrementa los costos empresariales en prestaciones y aportes sociales.

Brasil elevó su salario mínimo un 6,79 %, hasta 295 dólares mensuales, bajo una fórmula que combina inflación y crecimiento, con límites fiscales. Aunque impacta positivamente en pensiones y beneficios sociales, sigue muy por debajo del costo de la canasta básica, estimada en 1.290 dólares.

Bolivia incrementó su salario mínimo este 2026 a Bs 3.300, lo que en dólares representa 477 dólares. Una medida económica asumida por el Gobierno para afrontar la inflación.

Los casos más críticos

Argentina presenta uno de los escenarios más complejos: el salario mínimo ronda los 228 dólares, fijado por decreto tras fracasar el diálogo social. Según la CTA, desde el inicio del Gobierno de Javier Milei el salario mínimo acumuló una caída real del 35,2 %, en un contexto de inflación que superó el 117 % en 2024.

En Perú, el salario mínimo permanece congelado en 334,5 dólares, mientras que Paraguay mantiene un mínimo de 437,42 dólares, aunque con un descuento obligatorio del 9 % para el sistema de previsión social, reduciendo el ingreso real a unos 392 dólares.

República Dominicana avanza con un aumento escalonado del 20 %, que eleva el salario mínimo en grandes empresas a 475 dólares, mientras que en pequeñas y microempresas oscila entre 270 y 295 dólares.

Costa Rica registra salarios mínimos cercanos a los 600 dólares, según ocupación. Aunque los sueldos públicos estuvieron congelados durante cinco años por la regla fiscal, el Gobierno anunció un aumento para 2026, aún sin porcentaje definido.

Informalidad y extremos regionales

Guatemala y Honduras aplicaron alzas moderadas, pero la informalidad limita el impacto real. En Guatemala, cerca del 70 % de la población ocupada trabaja en el sector informal. En Honduras, el salario mínimo varía entre 460 y 638 dólares, según el tamaño de la empresa.

Panamá mantiene más de medio centenar de salarios mínimos diferenciados por sector y región. El último ajuste dejó el ingreso promedio en 341 dólares.

Los casos más extremos siguen siendo Venezuela y Cuba. En Venezuela, el salario mínimo continúa congelado desde 2022 en 0,40 dólares mensuales, compensado parcialmente con bonos que no cuentan como salario. En Cuba, el ingreso mínimo equivale a unos 5 dólares, prácticamente sin poder de compra.

Mira la programación en Red Uno Play