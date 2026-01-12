¿Qué dijo el presidente Rodrigo Paz sobre la llegada de dólares al país?

En un mensaje al país, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, se refirió a la situación del dólar y dijo que este se mantiene estable, gracias a las políticas asumidas.

Habló sobre la llegada de dólares a Bolivia y advirtió que los bloqueos y la inestabilidad social ponen en riesgo el flujo de inversiones y financiamiento internacional para el país.

“El país no puede crecer si está bloqueado. Nadie invierte en un país bloqueado”, afirmó el mandatario, al recordar que esta semana llegará a Bolivia el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, como parte de la agenda de cooperación y financiamiento.

Asimismo, Paz señaló que hace pocas semanas el Gobierno cerró acuerdos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que permitió asegurar más de 7.000 millones de dólares que serán destinados a obras de infraestructura, generación de empleo y mano de obra.

“Más de 7 mil millones de dólares porque el mundo está confiando en Bolivia para obras, infraestructura y empleo. Ese futuro está en riesgo cuando algunos prefieren el caos antes que un país que funcione”, afirmó el mandatario.

El ministro de Desarrollo y Planificación del Desarrollo, José Fernando Romero, confirmó la pasada semana que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, llegará al país después de 15 años.

De concretarse la agenda de Goldfajn, los días 13 y 14 de enero, el representante del BID sostendrá reuniones en La Paz y Santa Cruz con el presidente Rodrigo Paz y empresarios para tratar temas relacionados con financiamiento externo.

