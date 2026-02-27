Anuncian cambios al Impuesto a los Consumos Específicos para fortalecer la producción de vino y singani

El presidente Rodrigo Paz anunció este viernes la modificación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), con el objetivo de impulsar la producción nacional, particularmente en el sector vitivinícola de Tarija.

El anuncio se realizó durante su discurso en la firma de un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en la ciudad de Tarija.

“El ICE se va a modificar para que le demos ventaja a los bodegueros, a los productores, a los singaneros, a los que producen uva y vino, que mueven más de 130 millones de dólares en Tarija”, manifestó el jefe de Estado.

Impulso al sector productivo

El mandatario explicó que la iniciativa surge a partir de una inquietud planteada por la exdiputada Luciana Campero, y destacó que la modificación impositiva busca mejorar la competitividad del sector y generar mayores fuentes de empleo.

“Esas son las gestiones que se deben hacer”, afirmó Paz, subrayando que este tipo de medidas apuntan a mejorar el futuro económico de la población.

¿Qué es el ICE?

El Impuesto a los Consumos Específicos es un tributo de alcance nacional que grava la comercialización —principalmente al por mayor y en algunos casos al por menor— de productos específicos, entre ellos bebidas alcohólicas.

Con esta modificación, el Gobierno apunta a equilibrar la carga tributaria para estimular la producción y fortalecer la economía regional.

