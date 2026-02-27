¿El dólar paralelo registra variación hoy? Conozca la cotización

El dólar en el mercado paralelo boliviano se mantiene este viernes 27 de febrero sin variaciones respecto al cierre de la jornada anterior, según datos publicados por plataformas que siguen este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,03 para la compra y Bs 9,01 para la venta, los mismos valores reportados la noche del jueves.

El día anterior, ese sitio registraba Bs 9,03 para la compra y Bs 9,01 para la venta, por lo que no se observan ajustes en la apertura de este viernes.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reporta un leve incremento en la cotización de compra, con Bs 9,04, mientras que la venta se mantiene en Bs 9,01. En su último cierre había consignado Bs 9,02 para la compra y Bs 9,01 para la venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son utilizadas por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la moneda extranjera.

