TSJ lanza calculadora digital de liquidación de asistencia familiar: así puedes usarla

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habilitó este viernes la calculadora de liquidación de asistencia familiar, una herramienta digital que podrá ser utilizada por operadores de justicia, madres y familias que realizan solicitudes de asistencia familiar.

El ingeniero informático del TSJ, Noel Vaca Moreno, explicó que la herramienta está disponible mediante un enlace público, por lo que puede ser utilizada desde cualquier computadora o teléfono con acceso a internet.

Sin embargo, aclaró que existe un módulo exclusivo para operadores de justicia, que permitirá validar los reportes cuando estos sean presentados en los juzgados.

¿Cómo ingresar a la calculadora?

Para usar la plataforma, el primer paso es ingresar a la página web del Tribunal Supremo de Justicia: https://tsj.bo, luego se debe seleccionar la opción “Calculadora de Asistencia Familiar”.

Una vez dentro del sistema, la persona debe ingresar tres datos básicos: fecha de inicio de la demanda de asistencia familiar, monto mensual de la asistencia, fecha final del cómputo. Con esta información, el sistema genera el monto total de la liquidación correspondiente al periodo solicitado.

Foto: TSJ

Presentación y validación del reporte

En caso de que el reporte vaya a ser presentado ante un juzgado, el usuario debe completar información adicional para su validación, como: distrito judicial, número de juzgado, número de causa, tipo de proceso y nombre de la parte demandada

El sistema genera un documento oficial con medidas de seguridad, entre ellas un código QR, que garantiza que el reporte fue producido por la plataforma del TSJ.

Otras funciones del sistema

Vaca adelantó que la calculadora también podrá emplearse para cálculos más complejos, como solicitudes de incremento o reducción de asistencia familiar, ampliando su utilidad para casos más específicos en materia familiar.

