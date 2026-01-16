Presentan calculadora para liquidación de asistencia familiar y nuevo protocolo del  Código de las Familias

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz presentó este viernes una calculadora de liquidación de asistencia familiar y un protocolo de procedimientos del Código de las Familias, herramientas que buscan facilitar y agilizar el trabajo de jueces, secretarios y personal judicial, además de beneficiar a las familias que acuden a este sistema.

La presidenta del Tribunal de Justicia de La Paz, Margot Pérez Montaño, destacó que se trata de dos avances importantes que responden a necesidades reales del sistema judicial.

“Tenemos dos eventos: la presentación de la calculadora de liquidación en asistencia familiar y el protocolo de procedimiento del Código de las Familias”, indicó, expresando su deseo de que el encuentro sea “una esponja de soluciones”.

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, explicó que la calculadora es un instrumento tecnológico de apoyo que permitirá realizar el cálculo informatizado de la liquidación de asistencia familiar de manera más rápida, objetiva y eficiente.

Según Coaquira, esta herramienta permitirá superar deficiencias que se daban en los cálculos manuales, beneficiando a jueces, personal de apoyo y, principalmente, a las madres y familias que solicitan asistencia familiar.

En cuanto al protocolo del Código de las Familias, la magistrada señaló que su aprobación representa un anhelo pendiente desde años anteriores, ya que establece líneas de acción claras frente a situaciones frecuentes en materia familiar y ayuda a reducir dudas e interpretaciones contradictorias.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, destacó que la calculadora permitirá simplificar y aliviar el trabajo de secretarios y funcionarios de juzgados, mientras que el protocolo contribuirá a mejorar la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones judiciales, tomando en cuenta la normativa vigente y la jurisprudencia acumulada.

Las autoridades coincidieron en que ambas herramientas buscan modernizar y mejorar el acceso a la justicia familiar, un área que atiende miles de casos al año y donde los tiempos y la claridad de los procesos resultan fundamentales para las familias.

