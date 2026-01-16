Joven asesinado en el Urubó recibió varios disparos: ya fue identificado

La Policía y el Ministerio Público avanzan en la investigación de la balacera registrada en el estacionamiento de un campo deportivo del Urubó, en Santa Cruz, donde un joven perdió la vida tras ser acribillado dentro de su vehículo. En las últimas horas se logró identificar a la víctima del violento hecho.

Según el reporte oficial, el joven fallecido fue identificado como Jorge Luis Burgos Lola, de 26 años de edad. Como parte de las primeras diligencias, el campo deportivo fue precintado mientras se llevaban a cabo los trabajos investigativos.

De manera preliminar, se conoció que los atacantes habrían efectuado al menos 24 disparos contra el motorizado. Entre seis y ocho proyectiles impactaron directamente en la humanidad de la víctima, causándole heridas de extrema gravedad.

A pesar de haber sido auxiliado y trasladado a un centro médico, el joven no logró sobrevivir y falleció horas después.

Las investigaciones establecen que dos vehículos interceptaron el auto de la víctima. De uno de ellos descendieron cuatro personas, quienes abrieron fuego. El joven habría intentado escapar del ataque, pero fue alcanzado por los disparos.

Tras cometer el crimen, los agresores se dieron a la fuga. La Policía revisa cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y obtener las placas de los vehículos involucrados. No se descarta que el hecho esté relacionado con un posible ajuste de cuentas.

