Policial

Joven muere acribillado tras un ataque armado en el Urubó, Santa Cruz

El ataque ocurrió la noche de este jueves en el estacionamiento de un campo deportivo. Cuatro personas interceptaron el vehículo y abrieron fuego. La víctima murió horas después en un centro médico.

Silvia Sanchez

16/01/2026 7:13

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un violento ataque armado registrado la noche de este jueves conmocionó a la zona del Urubó, en el departamento de Santa Cruz. Un joven fue asesinado a tiros mientras se encontraba dentro de su vehículo, saliendo del garaje de un campo deportivo.

De acuerdo con un reporte preliminar, cuatro personas en dos motorizados interceptaron el vehículo y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra sus ocupantes. El automóvil recibió múltiples impactos de bala, lo que generó pánico entre vecinos y transeúntes que escucharon la ráfaga de disparos.

 

 

Testigos alertaron de inmediato a la Policía, que se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones. La víctima fue llevada a un centro médico de forma urgente, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Una acompañante que se encontraba junto al joven salió ilesa y pidió ayuda en el lugar del hecho, según informaron fuentes policiales.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del crimen y esclarecer las circunstancias del ataque.

El hecho ha causado consternación entre los habitantes del Urubó, quienes reclaman mayor seguridad ante el aumento de hechos violentos en la región.

