“Lo han tachado de asesino”: esposa del aprehendido cuestiona investigación por muerte de Yuvinca

El caso de la muerte de la niña Yuvinca sigue generando conmoción y cuestionamientos sobre el curso de las investigaciones. Vanessa Segarra, hermana de la víctima y esposa del hoy aprehendido, aseguró en el programa El Mañanero que su esposo es inocente y denunció presuntas irregularidades en el proceso.

Segarra explicó que la principal evidencia mencionada por las autoridades sería una mancha de sangre en una polera blanca, la cual —según afirmó— no está relacionada con el crimen.

“Esa polera la usó días después, como pijama. Mi esposo se cortó la uña, yo misma se la arranqué y salió sangre. No hay otra mancha, no hay nada más”, declaró.

La mujer sostuvo que existen testigos que confirman que su esposo estuvo con ella el día de la desaparición, el pasado 6 de enero, y que ambos no se encontraban cerca del lugar donde se perdió el rastro de la menor.

“Estuvimos juntos todo el día. Salimos al mercado, regresamos al cuarto, la dueña nos vio. No estuvimos cerca de la zona”, afirmó.

Visiblemente afectada, Segarra denunció el impacto que ha tenido la aprehensión en la vida de su esposo.

“Ya lo han tachado de asesino de primer grado. Su nombre está en todos lados, tenía entrevistas de trabajo y lo están perjudicando muchísimo”, manifestó. “Pido justicia por mi hermana, pero que agarren al verdadero culpable, no a un inocente”, añadió.

Abogado cuestiona actuación del Ministerio Público

El abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel de la Borda, también expresó su preocupación por la forma en la que se desarrolla la investigación. Indicó que, hasta el momento, no han tenido acceso a la carpeta fiscal, pese a haber presentado memoriales formales.

“Desconocemos el rumbo de la investigación porque se nos ha negado el acceso a la carpeta. No sabemos con certeza cuántas personas han declarado ni cuáles son los elementos reales que maneja la Fiscalía”, señaló.

El jurista cuestionó además el trabajo forense realizado en el caso, asegurando que la autopsia no cumplió con los procedimientos establecidos por ley. “No se tomaron muestras de sangre del cuerpo de la menor, algo básico. La prueba está contaminada y el Ministerio Público está actuando de manera inoperante”, afirmó.

Respecto a las pericias de luminol realizadas en tres viviendas, De la Borda denunció falta de transparencia. “No se consignaron horarios en las actas, no nos dejaron ingresar y no firmamos los documentos. Eso puede dar lugar a nulidades procesales”, explicó.

El abogado advirtió que no se puede responsabilizar a una persona solo en base a indicios.

Mira la programación en Red Uno Play