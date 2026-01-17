"No quiero que encierren injustamente a mi hijo": Familia y defensa rechazan fallo judicial en contra del cuñado de Yuvinca

La justicia determinó la detención preventiva sin plazo para el cuñado de la niña Yuvinca, quien deberá permanecer recluido mientras avanzan las investigaciones en el municipio de La Guardia. Al concluir la audiencia, la defensa del imputado manifestó su total disconformidad con la resolución al considerar que no se valoraron adecuadamente las pruebas de descargo.

El abogado Oliver Coronado afirmó que existen registros audiovisuales que sitúan a su defendido en un lugar distinto al momento de la desaparición de la menor. “Se ha demostrado que mi cliente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo; a las 11:45, cuando la niña desapareció él estaba en otro lado”, aseveró el jurista ante los medios.

Para la defensa técnica, los elementos indiciarios presentados por la Fiscalía son insuficientes y no establecen una autoría directa en el trágico hecho. Coronado explicó que los resultados de las pericias, incluyendo la prueba de luminol, no apuntan hacia su cliente, por lo que han activado de inmediato un recurso de apelación.

La familia del aprehendido calificó el fallo como una injusticia y exigió que las autoridades judiciales tomen en cuenta las declaraciones de los testigos presenciales. La madre del joven denunció que no se les permitió presentar testimonios clave, mientras que el padre calificó la situación como un “abuso de autoridad”.

"No quiero que encierren injustamente a mi hijo; es inocente", señaló la angustiada madre del principal sospechoso.

El equipo legal del acusado insistió en que la resolución carece de sustento al ignorar pruebas físicas y digitales que ya han sido recolectadas. Ahora, el caso pasará a manos de los vocales de sala, quienes deberán revisar la impugnación y determinar si el imputado continúa bajo custodia.

La defensa concluyó solicitando la colaboración de los comerciantes del Mercado del kilómetro 15 para obtener más videos de seguridad que ratifiquen la coartada del joven.

