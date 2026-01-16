Ordenan detención preventiva sin plazo al aprehendido por el caso de la pequeña Yuvinca

La audiencia de medidas cautelares contra el principal sospechoso del infanticidio de la pequeña Yuvinca se instaló formalmente a las 19:00 horas de este viernes en el Municipio de La Guardia. En este acto procesal, la autoridad jurisdiccional deberá determinar si existen indicios suficientes para que el aprehendido sea enviado a prisión preventiva o reciba medidas sustitutivas.

La defensa del imputado manifestó su rechazo al proceso tras denunciar que se les impidió el ingreso a la sala de audiencias bajo el argumento de un exceso de juristas. “La asociación de los hechos no es como indica el Ministerio Público debido a que el imputado no puede estar en dos lugares a la vez”, declaró uno de los abogados que quedó fuera del recinto.

El Ministerio Público mantiene su postura basada en los hallazgos biológicos realizados en el lugar del hecho en el municipio de La Guardia. Por su parte, la defensa asegura contar con videos que demuestran la ubicación del cliente en un sitio distinto al momento del crimen, contradiciendo la hipótesis oficial.

Sin embargo, al concluir la audiencia, el juez determinó la detención preventiva sin plazo para el aprehendido.

Noticia en desarrollo...

