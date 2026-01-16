Crimen en el Urubó: Policía rastrea a los autores y allana inmueble en el norte

La tranquilidad de la zona del Urubó se vio interrumpida por una muerte violenta que ha movilizado a la policía en múltiples operativos. El hecho ocurrió en un centro deportivo de la zona, donde la víctima fue atacada ante la mirada de varios testigos.

El comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que las tareas de inteligencia comenzaron de manera inmediata tras conocerse el crimen. “Desde anoche estamos realizando diferentes tipos de operativos con la finalidad de encontrar a los autores de este delito y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, declaró la autoridad.

Las investigaciones se centran actualmente en el círculo más cercano del fallecido. Según Gómez, se están tomando declaraciones informativas a la pareja de la víctima, a su hermano y al propietario del establecimiento donde ocurrió el suceso.

De forma paralela, un contingente policial se trasladó hasta la zona norte de la ciudad para intervenir el domicilio particular del afectado. El objetivo de estos allanamientos es recabar documentación y evidencias biológicas que permitan establecer el móvil exacto de este asesinato.

