Investigan supuesto ataque armado a un vehículo de lujo en el Urubó

La policía investiga un presunto ataque armado en la zona del Urubó tras el hallazgo de un vehículo con múltiples impactos de bala. El informe preliminar apunta a la existencia de una supuesta víctima fatal y un herido que no fueron encontrados en la escena.

Según el informe del efectivo policial que llegó hasta el lugar y basado en el testimonio de un testigo, la víctima recibió una llamada invitándolo a jugar y, cuando se encontraba en la cancha, aparecieron dos vehículos y abrieron fuego.

Según la testigo, la víctima fue trasladada a un centro médico donde se confirmó su fallecimiento.

Las unidades de inteligencia realizan un rastrillaje en la zona mientras se aguarda un informe policial.

