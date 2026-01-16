Investigan supuesto ataque armado a un vehículo de lujo en el Urubó

El vehículo presenta múltiples impactos de proyectil además de una supuesta víctima mortal y un herido.
15/01/2026 22:39

La policía investiga un presunto ataque armado en la zona del Urubó tras el hallazgo de un vehículo con múltiples impactos de bala. El informe preliminar apunta a la existencia de una supuesta víctima fatal y un herido que no fueron encontrados en la escena.
Según el informe del efectivo policial que llegó hasta el lugar y basado en el testimonio de un testigo, la víctima recibió una llamada invitándolo a jugar y, cuando se encontraba en la cancha, aparecieron dos vehículos y abrieron fuego.
Según la testigo, la víctima fue trasladada a un centro médico donde se confirmó su fallecimiento.
Las unidades de inteligencia realizan un rastrillaje en la zona mientras se aguarda un informe policial.
