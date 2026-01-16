TEMAS DE HOY:
Crimen en Sacaba Operativo antidrogas Zenón Mamani

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Investigan supuesto ataque armado a un vehículo de lujo en el Urubó

El vehículo presenta múltiples impactos de proyectil además de una supuesta víctima mortal y un herido.

Ximena Rodriguez

15/01/2026 22:39

Escuchar esta nota

La policía investiga un presunto ataque armado en la zona del Urubó tras el hallazgo de un vehículo con múltiples impactos de bala. El informe preliminar apunta a la existencia de una supuesta víctima fatal y un herido que no fueron encontrados en la escena.

Según el informe del efectivo policial que llegó hasta el lugar y basado en el testimonio de un testigo, la víctima recibió una llamada invitándolo a jugar y, cuando se encontraba en la cancha, aparecieron dos vehículos y abrieron fuego. 

Según la testigo, la víctima fue trasladada a un centro médico donde se confirmó su fallecimiento. 

Las unidades de inteligencia realizan un rastrillaje en la zona mientras se aguarda un informe policial. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD