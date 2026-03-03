Instalan primer punto para reciclar neumáticos en Tiquipaya, Cochabamba

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) instaló el primer punto de recolección de neumáticos en el Distrito 4 del municipio de Tiquipaya, como parte de una iniciativa para promover el reciclaje y reducir riesgos ambientales.

El gerente de la ICAM, Alberto Arze, explicó que las llantas desechadas en botaderos se convierten en criaderos de vectores y material combustible que puede provocar incendios. Sin embargo, destacó que estos residuos pueden transformarse en materia prima para nuevos productos.

Los neumáticos recolectados serán procesados por la empresa Terracycle, que reutiliza todo el material, desde el caucho hasta el alambre interno. Con ello se fabrican pisos amortiguantes, trapeadores, mallas y otros productos derivados.

“Lo que para algunos es basura, para otros se convierte en productos y eso genera empleo”, afirmó Arze.

El punto verde está ubicado en la zona de río Khora, sobre la avenida Ecológica de Tiquipaya. La ICAM prevé ampliar este modelo a otros municipios mediante la instalación de más puntos fijos de recolección.

Además, a través de su Centro de Intermediación Cierva, la institución coordina el contacto entre empresas asociadas y gobiernos municipales para impulsar campañas permanentes de reciclaje, que incluyen también cartón y botellas PET, bajo el principio de responsabilidad extendida al productor.

