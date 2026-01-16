Pruebas de sangre: La clave detrás del infanticidio de Yuvinca en La Guardia

La Fiscalía General del Estado ha dado un giro definitivo a las investigaciones al descartar que la pequeña Yuvinca fuera víctima de un secuestro externo. Los resultados preliminares y las pruebas científicas recolectadas apuntan a que el crimen ocurrió dentro de su propio entorno familiar.

El Fiscal General, Roger Mariaca, confirmó que las gestiones técnicas del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) y la Policía permitieron acumular indicios suficientes para detener a un familiar cercano. "Fruto de las diligencias, de las pruebas científicas y de diferentes declaraciones, se determinó proceder a la aprehensión", aseguró la autoridad judicial.

El enfoque central de la investigación se sostiene ahora sobre las muestras de sangre. Específicamente, se detectaron rastros biológicos en la cama donde pernoctaban habitualmente las personas que vivían en el lugar.

Mariaca destacó que estas evidencias biológicas han sido fundamentales para calificar el hecho, de manera provisional, bajo el tipo penal de infanticidio. "Mencionamos la toma de muestras de sangre halladas en el inmueble, las cuales serán presentadas en la audiencia de medidas cautelares", enfatizó el Fiscal.

La autoridad aclaró que no existen datos ni registros que indiquen que la niña fuera trasladada a un lugar ajeno antes de su deceso. Por este motivo, la teoría del rapto ha sido desestimada formalmente para concentrar los esfuerzos en la dinámica interna del hogar.

Finalmente, el Ministerio Público recordó que la aprehensión actual no representa una condena anticipada para el sospechoso detenido. Será un juez cautelar quien valore el riesgo de fuga y la contundencia de las pruebas biológicas para definir el futuro procesal del implicado.







