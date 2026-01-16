Aprehenden al cuñado de Yuvinca, la menor asesinada en La Guardia

La investigación por el asesinato de Yuvinca, la niña de ocho años en La Guardia, dio un giro drástico tras la aprehensión del esposo de su hermana mayor. El sospechoso, quien reside a dos cuadras del domicilio de la víctima, pasó de ser un testigo inicial a enfrentar una imputación formal por parte del Ministerio Público.

El abogado defensor del aprehendido, Marco Antonio Almeida, calificó la detención como arbitraria al considerar que los indicios presentados carecen de la contundencia necesaria. “La Fiscalía se basa en pruebas subjetivas y no contundentes, como manchas en un colchón y unos tenis que no son suficientes para aprehenderlo”, aseveró el jurista.

La defensa sostiene que el acusado se encontraba realizando actividades cotidianas lejos de la escena del crimen en el momento del suceso. Almeida enfatizó la existencia de descargos cruciales: “Tenemos las pruebas de que él se encontraba en el mercado cuando ocurrieron los hechos”, puntualizó para ratificar la inocencia de su cliente.

El proceso judicial continuará su curso inmediato mientras el sindicado permanece bajo custodia policial en el municipio de La Guardia. Se espera que la audiencia de medidas cautelares se lleve a cabo este sábado, donde se definirá si el sujeto enfrentará la investigación en libertad o bajo detención preventiva.





