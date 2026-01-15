Realizan pruebas de luminol en el domicilio: Buscan identificar al asesino de Yuvinca

A una semana del trágico hallazgo del cuerpo de la niña Yuvinca en La Guardia, la Policía y el Ministerio Público intensificaron los peritajes científicos para dar con el responsable. Expertos del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) realizaron anoche pruebas de luminol en los domicilios de la víctima y de la menor que presenció el rapto para detectar rastros biológicos no visibles.

El abogado de la familia, Miguel A. de la Borda, confirmó que la pericia busca establecer de manera científica y objetiva quién cometió el atroz hecho. "Según la fiscalía, en 24 horas saldrán los resultados a través del IDIF", señaló el jurista tras concluir las intervenciones en la zona.

Desde la Fundación APRO manifestaron su profunda preocupación por la celeridad y transparencia del proceso para proteger a otros menores en situación de riesgo. La organización enfatizó la necesidad de que la investigación se base en pruebas científicas sólidas y no en meras subjetividades para hallar al sujeto real del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play