El presidente del BID retorna a EEUU tras clave agenda económica

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, concluyó su visita oficial en Bolivia y partió este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru hacia Estados Unidos. En un gesto de cercanía cultural, el alto ejecutivo fue visto en la terminal aérea luciendo la camiseta de la selección boliviana que le obsequió el primer mandatario durante su encuentro inicial.

La agenda de Goldfajn en territorio nacional se centró en fortalecer los puentes con el sector productivo mediante reuniones estratégicas con líderes del ámbito empresarial y privado. En sus últimas intervenciones en el país el representante destacó la importancia de estos vínculos para el crecimiento regional: "Nos vamos con una visión clara de las oportunidades en Bolivia y el firme compromiso de seguir impulsando su desarrollo económico", afirmó el titular del organismo.

El retorno del economista a la sede del BID en Washington marca el cierre de una gira enfocada en la cooperación técnica y el financiamiento de proyectos clave para el país. Su paso por el país ratifica el interés del banco en mantener una presencia activa que responda a los desafíos actuales del mercado boliviano.

