Arancel cero: ¿Cuándo bajará el precio de los celulares? Esto dicen los comerciantes

El Decreto Supremo 5518 ha establecido formalmente el arancel cero para la importación de equipos electrónicos en todo el territorio nacional. Sin embargo, en centros comerciales como el Mercado Mutualista, los vendedores aseguran que esta medida todavía no se refleja plenamente en las vitrinas debido a los ciclos de importación.

“El arancel cero recién será evidente en tres meses, porque toda la mercadería actual se compró con un dólar alto”, explicó un comerciante del sector. Actualmente, la oferta es variada y los precios oscilan desde los Bs 400 para modelos básicos hasta los Bs 16.000 para los dispositivos de gama alta.

La cotización del dólar paralelo, que se mantiene cerca de los Bs 10, es el factor determinante que impide una reducción inmediata en el costo final al consumidor. Al respecto, un vendedor señaló que mientras el tipo de cambio no descienda, los teléfonos continuarán cotizándose bajo los parámetros de costo actuales.

A pesar de la resistencia del mercado, algunos modelos premium como el iPhone ya registran descensos significativos, pasando de Bs 20.000 a Bs 15.000 en algunos puestos. Los vendedores esperan que esta tendencia se generalice de manera gradual una vez que las nuevas importaciones con beneficio arancelario lleguen al país.

