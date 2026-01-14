TEMAS DE HOY:
Arranca la Feria Escolar 2026 con precios de oferta en Alto San Pedro

Comerciantes garantizan atención en horario extendido para facilitar las compras a los padres de familia.

Ximena Rodriguez

14/01/2026 19:25

La Feria escolar 2026 iniciará oficialmente este lunes 19 de enero. | Foto: Red Uno

Los comerciantes de Alto San Pedro ya han comenzado el despliegue de su logística para la inauguración oficial de la feria escolar este lunes. En este espacio, los padres de familia podrán encontrar una amplia gama de materiales educativos con precios altamente competitivos y accesibles para la economía familiar.

La atención al público se mantendrá desde las 06:00 de la mañana hasta la medianoche para beneficiar a quienes tienen horarios laborales ajustados. Es así que se está acomodando toda la mercadería para que el lunes los padres encuentren variedad en un horario cómodo.

Esta iniciativa surge como una respuesta estratégica ante la proximidad del inicio del año escolar y la necesidad de evitar aglomeraciones de último momento.

