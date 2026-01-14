¿Quieres que tu nombre llegue a la luna? La NASA lo hace posible con su nueva misión ‘Artemis II’

La NASA ha lanzado una convocatoria global que permite a cualquier ciudadano del mundo enviar su nombre al espacio profundo. Esta iniciativa busca involucrar a la población en el histórico programa Artemis, que marca el regreso de la humanidad hacia el satélite natural.

Los cuatro astronautas miembros de la misión Artemis II están listos para el despegue. | Foto: EFE

Un hito en la exploración moderna

La misión Artemis II representa un avance fundamental en la estrategia científica para concretar futuros viajes tripulados hacia el planeta Marte. Su objetivo principal es que una tripulación de cuatro astronautas orbite la Luna para verificar los sistemas de soporte vital de la nave Orión.

"Esta dinámica permite a las personas formar parte simbólica del viaje y fomenta el interés por la ciencia", informó la NASA sobre la recolección de datos. Los nombres recibidos se almacenarán en una memoria digital que volará dentro de la cápsula durante toda la trayectoria prevista para 2026.

La ruta hacia la Luna

Antes de emprender el viaje lunar, la nave ejecutará dos órbitas elípticas alrededor de la Tierra para garantizar el correcto funcionamiento de los motores. Estas maniobras técnicas aseguran que la infraestructura espacial esté lista para enfrentar el entorno hostil del espacio exterior.

Primera órbita: Se realiza a una altitud de entre 115 y 1,400 millas para estabilizar la trayectoria inicial.

Se realiza a una altitud de entre 115 y 1,400 millas para estabilizar la trayectoria inicial. Segunda órbita: Alcanza las 46,000 millas de altura para obtener la velocidad necesaria hacia el objetivo lunar.

El proceso de registro

Para participar en esta experiencia única, los usuarios deben acceder al portal oficial de la agencia y completar un formulario sencillo. El sistema generará automáticamente una tarjeta de embarque personalizada que sirve como recuerdo coleccionable de este evento histórico.

Para asegurar tu lugar, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de la NASA dedicado a la misión Artemis. Escribe tu nombre y apellidos en los campos correspondientes. Crea un código PIN personal de entre 4 y 7 dígitos. Haz clic en el botón de enviar para finalizar tu registro.

Seguridad y resultados

Es fundamental que cada participante resguarde cuidadosamente su número PIN, ya que la institución no cuenta con mecanismos para su recuperación. Una vez completado el registro, la plataforma permitirá la descarga inmediata del pase digital con el diseño oficial de la misión.

Este esfuerzo de divulgación digital pretende que la sociedad no sea solo espectadora, sino partícipe activa de la nueva era espacial. La memoria con todos los nombres será colocada físicamente a bordo de Orión antes del despegue oficial desde el Centro Espacial Kennedy.

