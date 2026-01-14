Alcaldía cruceña presentará este miércoles el estudio que definirá la nueva tarifa

Este miércoles marca un hito decisivo en el conflicto del transporte cruceño con la presentación oficial del estudio técnico de costos realizado por el Municipio. Las autoridades locales utilizarán estos datos para entablar una mesa de diálogo definitiva con los transportistas y determinar el valor real del servicio.

Bernardo Montenegro, vocero municipal, confirmó que se habilitarán espacios de concertación para transparentar las cifras antes de enviar el proyecto al Concejo Municipal. “Es una locura pensar en 4 bs. o 5 bs. como tarifa para el pasaje; hay muchos factores tomados en cuenta para tener un estudio técnico que refleje la realidad”, enfatizó el funcionario.

Por el momento, la ciudad se mantiene bajo la vigencia de la tarifa provisional de Bs. 3 mientras se procesan los resultados de la Secretaría de Movilidad Urbana. El informe final será el filtro necesario para equilibrar las exigencias del sector transporte con la economía de los ciudadanos.

