Policial

La niña atacada en La Ramada se recupera favorablemente después de su cirugía

Tras una exitosa cirugía, la pequeña de tres años recibe antibióticos y muestra una evolución positiva.

Ximena Rodriguez

13/01/2026 19:48

La pequeña de tres años evoluciona favorablemente en el Hospital de Niños tras someterse a una intervención quirúrgica exitosa. Lilian Brun, subdirectora del hospital de Niños, confirmó que se realizó la reparación de una herida cortante de cuatro centímetros que, afortunadamente, resultó ser superficial.

Durante el procedimiento, los especialistas verificaron que el arma blanca no comprometió órganos internos ni estructuras vitales del cuello. La paciente se encuentra actualmente en su primer día postquirúrgico mostrando un estado general de salud bastante estable.

El equipo médico aplica actualmente un protocolo estricto basado en antibióticos y la vacuna antitetánica para prevenir complicaciones. Se espera que mañana se realice una nueva revisión de la zona afectada para evaluar el proceso de cicatrización.

Si la recuperación continúa por el camino esperado, la menor podría recibir el alta médica entre mañana y pasado mañana. Esta noticia brinda un alivio necesario tras la jornada de violencia vivida el pasado lunes en el sector de La Ramada.

 

