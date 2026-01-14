El TED define el futuro de los candidatos inhabilitados en Santa Cruz

La habilitación de postulantes para las próximas elecciones subnacionales depende actualmente de la validación técnica de los certificados de lenguas originarias requeridos por norma. Manfredo Bravo, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), señaló que "muchos de los candidatos inhabilitados en la primera fase podrán ser habilitados hasta el lunes tras comprobarse la validez de su certificación" a través del sistema oficial.

El procedimiento administrativo se ha visto demorado por ajustes técnicos en el Instituto Plurinacional de Lenguas Originarias (IPELC), entidad encargada de la acreditación. "Tenemos la certeza de que ya podremos comprobar la veracidad de los certificados presentados por los postulantes", aseguró la autoridad electoral.

Sobre la situación de siglas específicas, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la inhabilitación de Acción Democrática Nacionalista (ADN) bajo criterios estrictamente jurídicos. Bravo puntualizó que "se ha inhabilitado a la sigla por no haber cumplido con el 3% de votos necesarios para mantener su vigencia", de acuerdo con el Régimen Electoral.

En el caso de las alianzas y otras organizaciones como UCS, el Tribunal Electoral mantiene abiertos los canales correspondientes para la resolución de recursos de apelación. "Es un tema que debe resolver el Tribunal Supremo Electoral, mientras nosotros nos enfocamos en el cumplimiento del calendario previsto", explicó el vocal.

El proceso electoral continuará este viernes con el sorteo de posiciones en la boleta para definir el orden de los frentes habilitados. "Una vez establecido el sorteo, los candidatos deberán presentar el diseño de la presentación de su frente para la boleta electoral", finalizó Bravo sobre la etapa final de esta fase.

