TEMAS DE HOY:
Tiktoker Milton tiktoker aprehendido

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Así trasladaron al principal sospechoso en el caso Yuvinca, luego de su audiencia

Tras una prolongada audiencia, la autoridad jurisdiccional no fijó un tiempo límite para la detención del familiar investigado.

Ximena Rodriguez

16/01/2026 22:02

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La audiencia de medidas cautelares concluyó con la determinación de enviar al aprehendido a detención preventiva sin un plazo establecido. El juez a cargo del caso consideró que existen los indicios suficientes y riesgos procesales que justifican que el sospechoso permanezca recluido mientras avanza la investigación por infanticidio.

El imputado abandonó el juzgado bajo fuerte resguardo policial para ser trasladado directamente al centro penitenciario designado. Esta decisión marca un hito clave en el proceso, cerrando la etapa de aprehensión inicial para dar paso a la profundización de las pericias científicas en el entorno de la víctima.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD