Así trasladaron al principal sospechoso en el caso Yuvinca, luego de su audiencia

La audiencia de medidas cautelares concluyó con la determinación de enviar al aprehendido a detención preventiva sin un plazo establecido. El juez a cargo del caso consideró que existen los indicios suficientes y riesgos procesales que justifican que el sospechoso permanezca recluido mientras avanza la investigación por infanticidio.

El imputado abandonó el juzgado bajo fuerte resguardo policial para ser trasladado directamente al centro penitenciario designado. Esta decisión marca un hito clave en el proceso, cerrando la etapa de aprehensión inicial para dar paso a la profundización de las pericias científicas en el entorno de la víctima.

