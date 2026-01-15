TSE y Órgano Judicial firman acuerdo para garantizar transparencia en las elecciones subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y la Fiscalía General del Estado firmaron un acuerdo interinstitucional de 11 puntos para fortalecer la coordinación y garantizar la transparencia de las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El pacto busca blindar los comicios y consolidar una relación institucional estable que proteja los derechos políticos de la ciudadanía. El documento se firmó durante un encuentro interinstitucional en la ciudad de Sucre.

Las instituciones reafirmaron su compromiso con los principios constitucionales que sostienen la democracia boliviana. En esa línea, acordaron asegurar el respeto a los derechos políticos de votantes, candidatos y organizaciones políticas, así como el cumplimiento estricto de la legalidad y del principio de preclusión, clave para dar certeza y seguridad jurídica al proceso.

Para lograrlo, establecieron acciones conjuntas de asesoramiento, capacitación y formación del personal.

El acuerdo también fortalece la coordinación entre el TSE y el TSJ, que desarrollarán actividades conjuntas de actualización técnica para mejorar la correcta aplicación de las normas constitucionales, electorales y administrativas.

El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, por su parte, coordinarán talleres dirigidos a jueces electorales y servidores del Órgano Electoral sobre procedimientos y protocolos institucionales.

Además, el Consejo de la Magistratura fiscalizará el trabajo de jueces y vocales que actúen como garantes constitucionales, para asegurar independencia, debido proceso y respeto al principio de preclusión. De hallarse irregularidades, podrá iniciar procesos disciplinarios.

El TSE se comprometió a actuar con estricto apego al principio de legalidad y a resolver todos los casos en su jurisdicción con celeridad, eficiencia y probidad.

También asumirá medidas preventivas administrativas y electorales para proteger los derechos políticos, aclarando que estas no reemplazan las medidas cautelares constitucionales que corresponden al TCP.

Otro punto del acuerdo establece mecanismos de coordinación entre el TSE y el Tribunal Agroambiental para procesos de consulta previa, temas ambientales y asuntos vinculados a la actividad electoral.

La Fiscalía General del Estado garantizó la atención prioritaria de denuncias por delitos electorales, con el compromiso de actuar con oportunidad para evitar la consumación de hechos ilícitos y, cuando corresponda, presentar imputaciones contra los responsables.

Finalmente, las instituciones firmantes exhortaron a las asambleas legislativas departamentales y a la Cámara de Diputados a concluir la selección y elección de vocales de los tribunales departamentales electorales de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí, una tarea pendiente que consideran clave para completar la estructura electoral del país.



