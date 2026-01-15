TSE y TSJ se reúnen en Sucre para blindar las elecciones subnacionales del 22 de marzo

Desde las 10:00 de este jueves, la ciudad de Sucre es sede del encuentro entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de blindar el desarrollo normal de las elecciones subnacionales previstas para el próximo 22 de marzo.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que la finalidad principal de la reunión es prevenir acciones judiciales que puedan alterar el proceso electoral y garantizar el pleno ejercicio democrático en el país.

“La intención es evitar futuras acciones que, a través de recursos judiciales, pretendan interferir o modificar el desarrollo del calendario electoral”, señaló la autoridad electoral.

Ávila remarcó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para resguardar la estabilidad y la transparencia del proceso, asegurando que los comicios se realicen sin obstáculos legales ni administrativos.

Por su parte, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, indicó que el encuentro busca precautelar que no exista injerencia de la Justicia en el proceso electoral ni ningún tipo de instrumentalización judicial que afecte la independencia de los órganos del Estado.

El encuentro también cuenta con la participación de representantes del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

