Subnacionales 2026: TSE se reunirá este jueves con el poder judicial

Juan Marcelo Gonzáles

14/01/2026 18:58

Foto: Fachada del Tribunal Supremo Electoral (internet)
SUCRE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirá este jueves 15 de enero a las 10:00 de la mañana en Sucre con el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Fiscalía General del Estado.

Será una reunión interinstitucional en la que, según el presidente del TSE, Gustavo Ávila, se establecerán mecanismos para blindar junto a los administradores de la justicia las electorales subnacionales de marzo de 2026.

Lo que se quiere obtener con esta reunión es coordinar para evitar acciones judiciales que puedan alterar la preparación, desarrollo y conclusión de las elecciones.

