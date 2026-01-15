TSE llama a la coordinación entre órganos del Estado para blindar elecciones subnacionales

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, convocó este jueves a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura y Fiscalía General del Estado a mantener una coordinación efectiva para garantizar que las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo se desarrollen de manera transparente, confiable y segura.

El pronunciamiento fue realizado durante una reunión interinstitucional llevada a cabo en la ciudad de Sucre.

Ávila destacó que Bolivia ha avanzado hacia un sistema electoral más sólido, basado en la independencia de poderes, el fortalecimiento institucional y la vocación democrática de las autoridades.

“Este logro nos permite garantizar la paz social y el Estado de derecho en nuestro país”, afirmó.

El titular del TSE recordó que, por su magnitud logística y complejidad operativa, los comicios subnacionales representan una etapa crítica del calendario electoral. En ese marco, subrayó que la responsabilidad de garantizar el proceso no recae únicamente en el órgano electoral, sino también en las instituciones encargadas de impartir justicia.

“La democracia no se defiende únicamente con discursos, se la reivindica con hechos concretos y decisiones responsables”, señaló Ávila.

Asimismo, llamó a evitar que el proceso electoral se convierta en un espacio de confrontación institucional. Por el contrario, instó a que sea una oportunidad para demostrar madurez democrática, resolver diferencias y priorizar el interés general del país.

Uno de los ejes de su mensaje fue la defensa del principio de preclusión, que garantiza el cumplimiento del cronograma electoral y la seguridad jurídica del proceso:

“Sin preclusión no hay igualdad ni confianza en el sistema. Defender este principio es, en esencia, defender la democracia misma”, aseguró.

Ávila reiteró que ninguna institución debe ceder ante presiones ni descalificaciones, recordando que es la ciudadanía quien juzga la legitimidad de las decisiones asumidas dentro del marco de la ley.

Finalmente, citó decisiones clave del TSJ, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y el Tribunal Agroambiental en procesos anteriores, que —según dijo— ayudaron a proteger el calendario electoral y resguardar la constitucionalidad del proceso.

Antes de concluir, Ávila apeló a la responsabilidad histórica de las instituciones del Estado y citó un verso del himno a Tarija:

“Ni tiranos ni déspotas nunca, nuestro orgullo podrán abatir.

Somos libres de hacernos esclavos y preferimos mil veces morir”.

El encuentro marcó el inicio formal del trabajo de coordinación interinstitucional con miras a las elecciones subnacionales, reafirmando el compromiso por un proceso electoral ordenado, legítimo y respetado.

Mira la programación en Red Uno Play