Presidente Rodrigo Paz suspende su asistencia al Foro de Davos por razones de gestión interna

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, canceló su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, previsto del 19 al 23 de enero en Suiza, para priorizar la agenda nacional, informó este viernes la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial.

“El Presidente ha decidido cancelar su viaje al Foro de Davos”, señala el texto, difundido el 16 de enero.

Según el comunicado, la decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la atención directa de los asuntos internos, la estabilidad del país y el seguimiento permanente de las necesidades de la población.

El documento también subraya que la conducción del Estado se mantiene “con responsabilidad, claridad y presencia, poniendo siempre por delante el interés nacional”.

La edición 2026 del Foro de Davos contará con la participación de al menos 64 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cancelación del viaje implica además que Rodrigo Paz no deberá ceder temporalmente la presidencia, en un contexto marcado por diferencias políticas con el vicepresidente Edmand Lara.

Recientemente, el Gobierno promulgó un decreto que habilita al mandatario a ejercer sus funciones a través de medios tecnológicos en caso de una ausencia temporal del país.

Hasta el momento, no se ha informado si Paz reprogramará su participación en espacios multilaterales ni si mantendrá otros viajes internacionales previstos para el primer trimestre de 2026.

