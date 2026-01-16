Fitch Ratings mejora calificación de riesgo de Bolivia

Fitch Ratings subió la calificación de riesgo país de Bolivia a “CCC”. Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

Fitch Ratings es una de las principales agencias de calificación crediticia del mundo, donde evalúa la capacidad de pagos y riesgos de los países; en esta jornada, Bolivia pasó de una calificación de CCC- a CCC.

Bolivia desde 2024 tenía una calificación de B- y fue cayendo tras las medidas asumidas por el gobierno de Luis Arce hasta llegar a CCC- en la parte final del 2025.

El ministro Espinoza subió un video a sus redes sociales de lo que significa esta nueva calificación: “En términos simples, Bolivia era un país que estaba en terapia intensiva que empeoraba todos los días y que ahora ha dejado de empeorar”, mencionó.

Se mencionan algunos factores por las acciones tomadas por el gobierno de Rodrigo Paz, como la regularización de abastecimiento de combustibles, la regularización del tipo cambiario con respecto al dólar y la estabilidad en los precios.

Finalizando el mensaje, menciona que hay todavía un camino por recorrer y realizar reajustes estructurales. “Tenemos que hacer reformas estructurales, enormes, pero saben que esta señal es una señal de que Bolivia está en el camino correcto”.

