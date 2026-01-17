Alarmante 'corredor del crimen organizado' que une a Bolivia y Chile

La captura de dos mujeres paraguayas en Colchane ha dejado al descubierto la existencia de un "corredor del crimen organizado" entre Chile y Bolivia. Esta ruta, que nunca se pensó ver en la región, facilita el flujo constante de armamento, relojes de lujo y dinero en efectivo.

La red criminal, liderada por ciudadanos chinos y chilenos, utilizaba la Zona Franca de Iquique para blanquear más de 200 millones de dólares. El diputado Sebastián Videla alertó sobre la gravedad de la situación, señalando que "ya se habla de un corredor del crimen organizado y eso es algo que nunca pensábamos".

Según las investigaciones, el esquema consistía en cobrar cheques para evadir los controles bancarios y borrar el rastro del dinero ilícito. Videla enfatizó que es notoria la cantidad de activos acumulados, incluyendo autos y relojes de alta gama y un arsenal de armas de fuego vinculados a esta situación.

Las detenidas intentaban ingresar a Chile cuando fueron interceptadas por la PDI, confirmando que la frontera es el punto neurálgico de estas operaciones. El parlamentario fue tajante al declarar que "lo que está pasando entre Chile y Bolivia es alarmante; ambos gobiernos deben tomar cartas en el asunto".

El operativo ha permitido la incautación de un millón de dólares en diversas divisas y múltiples bienes de lujo procedentes de estafas internacionales. El objetivo final de las autoridades es desmantelar por completo esta estructura transnacional que opera con total sofisticación en el norte del país.

