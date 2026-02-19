TEMAS DE HOY:
Atraco en el Centro celular robado INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ

27ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rury Balladares quiere convertir a El Alto en una “Smart City”

El candidato de alianza Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) propone una ciudad inteligente para poder atender de forma acertada las necesidades de una ciudad que crece día a día.

Juan Marcelo Gonzáles

18/02/2026 21:25

Foto: Rury Balladares, candidato alcaldía El Alto
El Alto

Escuchar esta nota

A poco menos de 35 días para las Elecciones Subnacionales, el sector de Uno Decide presentó al candidato por la alianza Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA), a Rury Balladares, mejor conocido como “El Cabezón”, quien expresó su deseo de ser alcalde del municipio de El Alto para convertirla en una "smart city".

Nacido en la urbe alteña y con 45 años de edad, Balladares realizó sus estudios de bachillerato en el Distrito 3 de la misma urbe. Es politólogo de profesión y especialista en gestión municipal.

¿Por qué quiere ser alcalde?

El candidato quiere convertir a El Alto en una “smart city” (ciudad inteligente), para poder atender de forma acertada las necesidades de una ciudad que crece día a día.

Para Balladares, El Alto tiene muchas virtudes y una de ellas es la calidad de gente trabajadora que se debe abrir oportunidades con negociaciones nacionales e internacionales.

¿Cuáles son sus propuestas?

La propuesta del candidato en principio debe ser transformar La Ceja por ser la presentación de los alteños. Aplicando y mejorando la seguridad de la zona.

En educación se debe trabajar en poder dar condiciones a los estudiantes para que puedan desempeñarse de forma adecuada en su formación y mucho más en la época escolar.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Para el candidato, tiene dos pilares fundamentales: es Dios quien guía su vida y la familia por ser quienes impulsan y motivan a cumplir todos los objetivos trazados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD