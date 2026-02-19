Rury Balladares quiere convertir a El Alto en una “Smart City”

A poco menos de 35 días para las Elecciones Subnacionales, el sector de Uno Decide presentó al candidato por la alianza Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA), a Rury Balladares, mejor conocido como “El Cabezón”, quien expresó su deseo de ser alcalde del municipio de El Alto para convertirla en una "smart city".

Nacido en la urbe alteña y con 45 años de edad, Balladares realizó sus estudios de bachillerato en el Distrito 3 de la misma urbe. Es politólogo de profesión y especialista en gestión municipal.

¿Por qué quiere ser alcalde?

El candidato quiere convertir a El Alto en una “smart city” (ciudad inteligente), para poder atender de forma acertada las necesidades de una ciudad que crece día a día.

Para Balladares, El Alto tiene muchas virtudes y una de ellas es la calidad de gente trabajadora que se debe abrir oportunidades con negociaciones nacionales e internacionales.

¿Cuáles son sus propuestas?

La propuesta del candidato en principio debe ser transformar La Ceja por ser la presentación de los alteños. Aplicando y mejorando la seguridad de la zona.

En educación se debe trabajar en poder dar condiciones a los estudiantes para que puedan desempeñarse de forma adecuada en su formación y mucho más en la época escolar.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Para el candidato, tiene dos pilares fundamentales: es Dios quien guía su vida y la familia por ser quienes impulsan y motivan a cumplir todos los objetivos trazados.

Mira la programación en Red Uno Play