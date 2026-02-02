Elecciones Subnacionales: TSE prepara debates para gobernaciones y alcaldías

Los debates serán importantes para que los candidatos hagan conocer sus propuestas rumbo a las elecciones de marzo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en coordinación con los Tribunales Electorales Departamentales, anunció que organizará nueve debates para los candidatos a gobernación y diez debates para las alcaldías de ciudades capitales más El Alto.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, en conferencia de prensa anunció que en esta semana se aprobarán los debates y se brindarán detalles de su realización para cada departamento, donde se espera la asistencia de los candidatos a las subnacionales.
“Vamos a aprobar esta semana; el TSE, en coordinación con los Tribunales Departamentales, va a llevar adelante los nueve debates de gobernadores y de las alcaldías capitales de departamento, más El Alto”, mencionó Ávila.
Los debates serán de temas abiertos por la cantidad de candidatos que existen a las subnacionales; la asistencia a los debates es de carácter voluntario y se espera la predisposición de los candidatos.
En 2025, el TSE organizó por primera vez debates oficiales para las Elecciones Generales y espera replicarlos para esta gestión.
