Reyes Villa presenta descargos ante el TED tras ser admitida la demanda de inhabilitación como candidato

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por APB-Sumate, Manfred Reyes Villa, informó este domingo que presentó ante el órgano electoral todos los descargos necesarios para continuar con su carrera electoral, luego de que se admitiera la demanda de inhabilitación.

“Hemos presentado la respuesta amparados en la ley, en la Constitución Política del Estado. Nunca, por más que haya habido sentencias, la ley no va a ser retroactiva; la ley se aplica desde el momento en que se aprueba en adelante”, declaró Reyes Villa ante los medios.



El candidato aseguró que, según su interpretación legal, su candidatura no corre riesgo, ya que presentó todos los argumentos jurídicos correspondientes ante el Tribunal Electoral.

Cabe recordar que el órgano electoral indicó la semana pasada que “la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, ejerciendo sus atribuciones establecidas en la Ley 018, dispone admitir la demanda de inhabilitación interpuesta por Julio Carvajal Gonzales contra el candidato Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi”.



Mira la programación en Red Uno Play