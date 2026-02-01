Intensa granizada y lluvia inundan las calles de La Paz y El Alto

Te puede interesar:
El fenómeno climático registrado esta tarde dificultó la circulación vehicular y peatonal durante más de una hora.
01/02/2026 19:03
Una intensa granizada acompañada de fuertes lluvias sorprendió a las ciudades de La Paz y El Alto durante la tarde de este 1 de febrero. El fenómeno climático provocó severos anegamientos en las principales vías, dificultando el tránsito de vehículos y peatones por más de una hora.
Las alcantarillas colapsadas y el manto blanco de granizo transformaron el paisaje urbano en un escenario de caos momentáneo para los transeúntes.
