Comunidad

Intensa granizada y lluvia inundan las calles de La Paz y El Alto

El fenómeno climático registrado esta tarde dificultó la circulación vehicular y peatonal durante más de una hora.

Ximena Rodriguez

01/02/2026 19:03

Fuertes granizadas y lluvia se registraron la tarde de este domingo en las ciudades de La Paz y El Alto.
La Paz

Una intensa granizada acompañada de fuertes lluvias sorprendió a las ciudades de La Paz y El Alto durante la tarde de este 1 de febrero. El fenómeno climático provocó severos anegamientos en las principales vías, dificultando el tránsito de vehículos y peatones por más de una hora.

Las alcantarillas colapsadas y el manto blanco de granizo transformaron el paisaje urbano en un escenario de caos momentáneo para los transeúntes.

 

