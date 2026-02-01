Senamhi activa alerta naranja por desbordes de ríos y vientos en cuatro regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó este domingo una alerta naranja debido a la intensidad de las lluvias registradas en los últimos días. Esta medida rige hasta el 4 de febrero ante el riesgo crítico de crecidas y desbordes de ríos en La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

La institución ha identificado un peligro mayor en las cuencas de los ríos Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni. Ante este escenario, los especialistas recomiendan a la población evitar las riberas y abstenerse de cruzar afluentes que presenten incrementos en su caudal.

Además del peligro hídrico, el norte del país enfrenta condiciones atmosféricas extremas por vientos que alcanzarán niveles destructivos. Ximena Pancata, pronosticadora del Senamhi, precisó que se esperan ráfagas en el Norte Integrado con una velocidad de entre 60 y 90 kilómetros por hora.

En las llanuras de Beni, los vientos mantendrán una intensidad de hasta 50 kilómetros por hora durante el transcurso de las próximas jornadas.

“Tenemos también avisos meteorológicos de prioridad naranja por precipitaciones acompañados de tormentas eléctricas afectando a Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz”, informó Pancata.

El impacto de este sistema climático alcanzará con fuerza al Chaco boliviano y al subandino de Chuquisaca, donde se prevén lluvias de gran magnitud. La experta señaló que estas condiciones traerán consigo bastantes precipitaciones que podrían saturar rápidamente los suelos en las zonas más vulnerables.

Finalmente, las comunidades con mayor riesgo se concentran en el Norte Integrado y el Chaco en Santa Cruz, así como en los Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba. En Pando y los Valles cruceños se mantiene una vigilancia estricta debido a la alta probabilidad de desbordes repentinos en sus principales cuencas.

