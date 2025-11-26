Senamhi activa alerta naranja por lluvias y tormentas en tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió la Alerta Meteorológica N° 107/25 con prioridad naranja, advirtiendo sobre la llegada de intensas tormentas eléctricas con lluvias que afectarán varias regiones del país.

La alerta rige desde la tarde del miércoles 26 de noviembre hasta la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025.

El nivel de amenaza indica la probabilidad de fenómenos no habituales y con un "cierto grado de peligro para las actividades usuales del ser humano".

Según el pronóstico, se esperan:

Lluvias moderadas, temporalmente fuertes.

Tormentas eléctricas aisladas.

Montos acumulados de precipitación que podrían oscilar entre 60 y 90 milímetros.

El fenómeno meteorológico se concentrará principalmente en las zonas del norte y el oriente boliviano. El Senamhi insta a tomar precauciones en las siguientes áreas:

Departamento de Pando: Provincias Nicolás Suárez, Abuná, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios.

Departamento de Beni: Provincia Vaca Díez y el norte de las provincias General José Ballivián, Yacuma y Mamoré.

Departamento de La Paz: Norte de la provincia Abel Iturralde.

Las autoridades recomiendan a la población de estas áreas tomar medidas preventivas, especialmente ante el riesgo de inundaciones repentinas y la actividad eléctrica.

Reporte del Senamhi.

