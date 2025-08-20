¡Atención! Hay alerta naranja por fuertes ráfagas de viento en siete departamentos

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se activaron dos alertas de prioridad Naranja, las cuales están vigentes desde este miércoles hasta el sábado 23 de agosto, por vientos fuertes en siete departamentos del país.

“Se pronostica, vientos moderados, temporalmente fuertes de dirección oeste-noroeste, desde la mañana del miércoles 20 hasta la tarde del sábado 23 de agosto de 2025, en las provincias de los departamentos de Potosí, Cochabamba, Oruro, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz”, indica el reporte.

La alerta estaría vigente en Potosí para las provincias Daniel Campos, Nor y Sud Lípez, Baldivieso, Antonio Quijarro, Sud y Nor Chichas, Omiste, J. M. Linares, Tomás Frías, Saavedra, Chayanta, Charcas, B. Bilbao, A. de Ibáñez y R. Bustillos, con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora.

Para Oruro se prevén vientos también con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora, en las provincias Tomás Barrón, Cercado, Dalence, Poopó, Avaroa, Sebastián Pagador, Saucari, Nor Carangas, San Pedro de Totora, Carangas, Sur Carangas, Ladislao Cabrera, Litoral, Sajama, Sabaya y Mejillones.

En tanto, para Cochabamba se pronostican ventarrones en las provincias Bolívar, Arque, Tapacarí, Capinota, sur de Quillacollo y el suroeste de Ayopaya, con velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora.

Para Chuquisaca, los vientos podrían están entre 30 y 60 kilómetros por hora en las provincias Oropeza, Yamparáez, noroeste de Azurduy, suroeste de Zudáñez y oeste de Nor y Sud Cinti.

En Tarija, para el noroeste de Méndez, oeste de Aviléz, Aniceto Arce y el suroeste de Cercado.

En La Paz, la alerta por vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora rige en las provincias Ingavi, J. M. Pando, Pacajes, Villarroel, Aroma, Murillo, Los Andes, Manco Kapac, Loayza y sur de Inquisivi.

Finalmente, para Santa Cruz, el pronóstico es de vientos moderados, temporalmente fuertes de dirección noroeste con velocidades entre 60 y 90 kilómetros por hora desde la mañana del jueves hasta la noche del viernes. Se prevén ventarrones en las provincias Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, oeste de Cordillera, Chiquitos, sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

