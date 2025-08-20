Una pared colapsa y cae sobre una mujer por los fuertes vientos en Tarija

La fuertes rágafas de viento que se registra en el sur del país ha ido generando varios incidentes, como caída de árboles, daños en tinglados, y en las últimas horas se reportó que una mujer resultó herida tras que una pared le cayera encima.

Según el reporte, el hecho se registró en la zona de Alto Catedral en la ciudad de Tarija, durante la tarde de este martes, el fuerte ventarrón, habría provocado que una pared de ladrillo, terminara aplastando a una mujer.

“Es un hecho lamentable, los fuertes vientos ha hecho que la gente se proteja, y la velocidad y fuerza del viento ha hecho que se caiga esta pared, y lamentablemente, la señora ha sufrido la caída de la pared, la hemos auxiliado y la señora tiene una lesión muy grave”, señala el reporte de los rescatistas publicado en el portal Todo Noticias Tarija.

La mujer fue auxiliada al hospital San Antonio, donde es atendida por las lesiones que presenta.

De igual forma, recomiendan a la población, no estacionar sus motorizados en cerca, o debajo de árboles, toda vez que los vientos podrían provocar la caída de estas especies, “póngalos en lugares seguros”.

