España reafirma su compromiso con Bolivia durante Fiesta Nacional

El embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, resaltó la importancia de los lazos históricos, culturales y económicos entre ambos países durante la conmemoración de la Fiesta Nacional de España, celebrada recientemente en Santa Cruz.

En su discurso, el diplomático subrayó la sólida cooperación en diferentes ámbitos y el compromiso de España con el desarrollo y bienestar de Bolivia.

García Casas destacó la participación activa de España en la cooperación para agua, salud, educación, justicia y apoyo a pueblos indígenas, con una millonaria inversión para el período 2022-2025.

"Nuestra cooperación en ejecución asciende a 121 millones de euros, a los que se suman 54 de cooperación delegada de la Unión Europea”. Agregó que esta ayuda “complementa, no sustituye al gobierno” y es “una muestra de solidaridad”.

Asimismo, enfatizó la importancia del acuerdo bilateral contra el crimen organizado y la presencia de observadores europeos en el proceso electoral boliviano, señalando la transparencia democrática del país.

“Creo que hay que celebrar que en esta impecable primera vuelta de las elecciones democráticas […] el 52% de los electos y electas, diputados y senadores, son mujeres. Eso merece la pena subrayarlo porque es un cambio”, afirmó el diplomático.

El embajador también reconoció el crecimiento económico, mencionando que las exportaciones bolivianas a España aumentaron un 30% en 2024 y que una empresa española fue la principal inversora extranjera en Bolivia, con 168 millones de dólares en inversión directa. Además, resaltó la contribución de la comunidad boliviana en España, que envió remesas por un valor de 157 millones de dólares durante el año.

Finalmente, García Casas expresó su admiración por la diversidad cultural y empresarial de Bolivia, resaltando la visión innovadora y emprendedora de Santa Cruz, donde destacó eventos como Expocruz y el desarrollo de un hub aéreo que conecta Bolivia con Europa.

Aseguró que España continuará apoyando a Bolivia sin importar el gobierno que resulte electo en los próximos comicios.

