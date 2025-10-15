“Estamos al límite”: Gobierno espera buques con combustible para el 20 y 23 de octubre

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, inspeccionó este martes la refinería de Palmasola en Santa Cruz, donde verificó el ingreso de camiones cisterna destinados a surtidores del departamento.

En medio de la crisis por la escasez de carburantes, la autoridad anunció que el 20 y el 23 de octubre llegarán dos buques con un total de 48 millones de litros de combustible, lo que permitiría normalizar el suministro.

“Estamos al límite prácticamente. En diésel no tenemos ni un día de autonomía, y en gasolina solo tres días”, declaró Gallardo.

Gallardo responsabilizó a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la falta de divisas para importar combustible. Señaló que el bloqueo político ha impedido activar créditos y ejecutar políticas para el sector hidrocarburífero.

