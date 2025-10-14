Bolivia conquistó Europa: la Academia Boliviana de Gastronomía deslumbró en la Feria Alicante Gastronómica 2025

Las estrellas de la presentación fueron la chef Camila Lechín y el ingeniero en alimentos Guillermo “Tapeque” Shock, quienes ofrecieron master class en vivo que conquistaron al público europeo.
14/10/2025 16:02
Bolivia brilló como nunca en el corazón de España. En la edición 2025 de Alicante Gastronómica, la feria culinaria más importante de Europa, nuestro país fue invitado de honor y deslumbró con su diversidad de sabores, productos de alta calidad y el talento de sus chefs.
La delegación boliviana, encabezada por la Academia Boliviana de Gastronomía (ABG) y presidida por Marilyn Cochamanidis, presentó una muestra que combinó tradición, innovación y orgullo nacional. La participación culminó con la entrega del prestigioso premio “Mar de Oro”, un galardón que reconoce la excelencia y la originalidad culinaria entre los países participantes.
La exhibición incluyó una selección de productos emblemáticos del país: quinua real del altiplano, vinos de altura, arroz de Santa Cruz, y una amplia variedad de ingredientes que reflejan la riqueza de los ecosistemas bolivianos.
“Bolivia fue el país de honor invitado este año, algo que antes solo ocurría con países del Mediterráneo como Grecia, Marruecos o Croacia”, destacó Ramón Freixa, vicepresidente de la Academia Boliviana de Gastronomía.
Más allá del reconocimiento, la presencia boliviana marcó un hito en la historia gastronómica del país, posicionando a Bolivia como una nueva potencia gourmet en el escenario internacional.
El galardón “Mar de Oro” simboliza no solo el talento de los chefs y productores, sino también el renacimiento de una identidad culinaria que fusiona historia, biodiversidad y creatividad.
Con esta distinción, Bolivia se reafirma como un destino gastronómico emergente, capaz de dialogar de igual a igual con las grandes cocinas del mundo.
Bolivia tiene sabor, identidad y talento. Y ahora, el mundo entero lo sabe.
