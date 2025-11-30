¿Habrá ampliación para la Inspección Técnica Vehicular? Esto dice la Policía

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó de manera breve este domingo que se ampliará el plazo de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), cuyo vencimiento estaba previsto para este 30 de noviembre. La determinación será comunicada oficialmente este lunes por la instancia correspondiente.

“Sí va a haber una ampliación, eso lo va a hacer conocer el director general que está a cargo del área de Fiscalización y Recaudaciones. El día de mañana van a tener la información clara, por favor”, declaró Sokol al ser consultado sobre el tema.

La expectativa por la ampliación se hizo evidente en diferentes regiones del país, donde este domingo se observaron largas filas y una gran afluencia de motorizados en los puntos de inspección técnica vehicular administrados por la Policía. Propietarios de vehículos acudieron masivamente en el último día establecido, generando congestión y esperas prolongadas.

La Inspección Técnica Vehicular es un requisito anual obligatorio y su ampliación busca evitar perjuicios a la población que no logró cumplir con el trámite en los plazos iniciales.

La Policía anunció que este lunes se brindará la información oficial sobre la nueva fecha límite y las disposiciones que acompañarán la ampliación.

