El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó este domingo en conferencia de prensa que se emitirá un nuevo memorándum de alcance nacional destinado a reforzar los mecanismos de control y evitar actos de corrupción dentro de la institución, particularmente en las operaciones de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

“Estoy emitiendo un nuevo memorándum, a través del cual estoy ordenando a nivel nacional que todas las direcciones departamentales de Diprove, en todos los operativos que salgan, deben estar acompañadas por un funcionario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que son dependientes de la Inspectoría General de la Policía Boliviana”, explicó la autoridad.

Sokol señaló que la medida busca frenar los hechos irregulares protagonizados por algunos malos funcionarios que, aprovechando los operativos, interceptaban vehículos en horas de la noche o del día para extorsionar a los ciudadanos, al margen de los procedimientos establecidos.

“De esta manera vamos a evitar que esos malos funcionarios salgan a cualquier hora en busca de vehículos indocumentados y en las calles estén solucionando y extorsionando”, enfatizó.

El comandante general añadió que la institución se encuentra en un proceso de reestructuración interna debido a que, en recientes evaluaciones, se identificó que la Policía atraviesa “una situación crítica” que exige acciones inmediatas.

Sokol anunció que este martes se presentarán nuevas estrategias destinadas a profundizar la lucha contra la corrupción, mejorar el control interno y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Mire el video:

