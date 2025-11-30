Golpe al narcotráfico: incineran más de 3 mil litros de pasta base en el Chapare

Efectivos de la Unidad Móvil Policial de Patrullaje Rural (UMOPAR) – Chapare llevaron a cabo un patrullaje de interdicción al narcotráfico en diversos sindicatos, centrales y municipios de las provincias de Chapare y Carrasco, en Cochabamba, logrando importantes resultados en la lucha contra el tráfico de drogas.

Resultados del operativo:

Destrucción de 18 fábricas móviles dedicadas a la elaboración de pasta base de cocaína.

Incineración de 3.100 litros de pasta base, equivalentes a 81 kilos con 964 gramos de cocaína.

El operativo refuerza los esfuerzos de las autoridades para combatir la producción y distribución de drogas ilegales en la región, considerada uno de los principales focos de cultivo y procesamiento de cocaína en Bolivia.

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

