TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz accidente de tránsito Crimen en Cochabamba

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Golpe al narcotráfico: incineran más de 3 mil litros de pasta base en el Chapare

En un operativo de interdicción al narcotráfico, efectivos de UMOPAR Chapare incineraron más de 3 mil litros de pasta base de cocaína, equivalente a casi 82 kilos de droga, y desmantelaron laboratorios móviles en diferentes municipios de la provincia.

Silvia Sanchez

30/11/2025 7:54

Foto Policía Boliviana
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Efectivos de la Unidad Móvil Policial de Patrullaje Rural (UMOPAR) – Chapare llevaron a cabo un patrullaje de interdicción al narcotráfico en diversos sindicatos, centrales y municipios de las provincias de Chapare y Carrasco, en Cochabamba, logrando importantes resultados en la lucha contra el tráfico de drogas.

Resultados del operativo:

  • Destrucción de 18 fábricas móviles dedicadas a la elaboración de pasta base de cocaína.

  • Incineración de 3.100 litros de pasta base, equivalentes a 81 kilos con 964 gramos de cocaína.

El operativo refuerza los esfuerzos de las autoridades para combatir la producción y distribución de drogas ilegales en la región, considerada uno de los principales focos de cultivo y procesamiento de cocaína en Bolivia.

Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD