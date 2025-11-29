Niños con graves quemaduras tras explosión en Portachuelo: requieren cirugías y terapia intensiva

Crece la preocupación por el estado de salud de los niños que resultaron heridos en la explosión de un vehículo dentro de una estación de servicio en Portachuelo. Uno de ellos, de tres años, tiene quemaduras en el 50% del cuerpo, según informaron sus familiares.

“Los niños están con quemaduras. El mayor, de 3 añitos, tiene un 50%. Él ya entró a una cirugía en la parte de su manito”, relató una familiar.

La otra menor, de apenas un año, presenta lesiones en las piernas y podría ser intervenida en las próximas horas.

“La niñita de un año tiene un 30% de quemaduras. Para su edad es grave, porque afecta la parte de las piernitas. Ahora están en una sala normal, pero van a pasar a terapia intensiva”, añadió la familiar.

La familia pide ayuda para cubrir los gastos médicos, que aumentan con cada hora, y también expresa su preocupación por el delicado estado de salud de la madre.

“El niño de 3 añitos acaba de salir de cirugía y está en terapia intensiva. La bebé también pasará a terapia intensiva y posiblemente entre a cirugía por las quemaduras profundas en sus piernitas. Pero quien está más delicada es la mamá, que fue llevada al Hospital Japonés. Tiene el 70% del cuerpo quemado”, explicó.

La familia espera el apoyo de la población mientras los médicos continúan luchando por la vida de los tres.

Mira la programación en Red Uno Play